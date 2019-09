Problema no asumido

Qué puede pensar una señora pobre en un barrio periférico de Bucaramanga o de cualquier ciudad y pueblo de este país, saqueado desde siempre. Qué puede pensar esa señora que trabaja en una casa de familia donde la tratan bien, pero su dinero de madre soltera no le permite sostenerse dignamente, ni le alcanza para darle una educación adecuada a sus hijos, que se ven amenazados por la espiral de violencia del barrio. ¿Cómo puede hacer esa madre para salvar a sus hijos si la sociedad no le lanza un flotador para su vida?

Los políticos en los que ha confiafo no le han cumplido y más bien, la han engañado porque su vida sigue con las mismas o peores dificultades mientras los años pasan. Las estadísticas demuestran que la violencia en Bucaramanga y la inseguridad ha ido en aumento, que cada día llevan más jóvenes a los juzgados de familia y de adolescencia. En promedio de 6 a 12 jóvenes diarios por delitos contra la propiedad, por violencia intrafamiliar, por microtráfico (que se convirtió en una fuente de ingreso usual). Los jueces se sienten impotentes ante esta avalancha, sumado al hecho de que no hay verdaderos sitios para rehabilitar y resocializarlos. Son depreciados y marginados por la sociedad y son condenados por su condición. Vean las estadísticas que no mienten. Los gobiernos municipales no han tomado en serio esta amenaza que crece todos los días. ¿Dónde están los programas que intenten solucionar este grave problema? ¿Dónde están las intervenciones que no sean policivas para atender el clamor de jueces y de la ciudadanía? ¿Dónde están los programas de cultura ciudadana tan desatendida en este periodo? Si no había dinero por lo menos se debieron buscar recursos de otro tipo y ser más creativos. Pero no hubo tiempo ni hubo imaginación. ¿Quién piensa en esas madres que desean lo mejor para sus familias, que viven atrapadas en una rutina degradante? Sus sueños de construir y cambiar de vida se hacen agua por la falta de políticas que eleven la conciencia ciudadana, por falta de oportunidad. El próximo alcalde debe anunciarnos cómo va hacer para ayudar a solucionar en parte este problema. No hay que aplazar las soluciones de cultura ciudadana con el cuento de que los problemas son en todo el país. Si no tienen soluciones no deberían ni lanzarse.