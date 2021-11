¿Quién ganará la presidencia?

En Colombia en este momento hay total incertidumbre política porque históricamente los mandatarios no han sabido estar a la altura de su cargo, trayendo frustración al pueblo. Esa frustración y ese desencanto hacen difícil la credibilidad de los candidatos y sus programas. Nadie apuesta porque nadie está seguro de quién va a recibir el favor del pueblo colombiano.

Lógicamente debe haber un nuevo presidente porque termina el ciclo de uno al que nunca se le vio cómodo en su cargo y porque sus promesas se fueron diluyendo, escándalo tras escándalo. Otro cuatrienio perdido que nos deja una paz amenazada. No fue el propósito fundamental de este gobierno incompetente y lleno de odio. En este presidente no sé vio nada admirable.

Y por otro lado, los líderes de las FARC, no los reincorporados rasos, están llenos de calorías y entregados a luchas internas por la riqueza que a ellos les dejó la guerra. Es una dirigencia que vive en la abundancia, mientras sus subalternos pasan dificultades. Líderes que sólo manejaban armas y un discurso para las tribunas. Por ahí, definitivamente, no podía ser el cambio porque imperaban las armas y se fusilaba sin fórmula de juicio.

Necesitamos una sociedad que incluya a los marginados, a los que viven en la pobreza extrema, a los olvidados. El pueblo tiene derecho a vivir decentemente sin que eso dependa de ser de izquierda o de derecha. Ese discurso simplista no trae resultados. Gaitán, no siendo de izquierda sino un estudioso de la realidad social, decía que: “El hambre no es ni liberal ni conservadora”. El dirigente que se proponga, sin violencia y sin amenazas, promover reformas (no revoluciones) que nos acerquen al modelo nórdico debe ser el que tenga el favor del pueblo colombiano. No lo vemos claramente todavía.

La política es un duro juego de intereses contrapuestos. El más efectivo es el que mejor dinamiza la iniciativa política. Pero queremos uno o una que respete la naturaleza, que demuestre principios éticos, que no se alíe con la corrupción y que vea con buenos ojos una reforma del infame Congreso, de la Justicia, de las políticas centralistas, de las Fuerzas Armadas, de la salud, del régimen electoral, de la economía.