Reflexiones de un estadista

“¿Cree usted entonces, le pregunté, que existe un parentesco entre el poeta y el hombre de Estado, parentesco que yo, al estudiar ambos tipos de hombres, he podido comprobar tan frecuentemente? ¿Cree usted posible que el hecho de ser dramaturgo pueda abrir el camino al hombre de Estado? Por ejemplo, en general, ¿no son los poetas los precursores de una revolución?

¡Ya lo creo! dijo, Como es un pensador y tiene la fantasía muy desarrollada, el poeta es casi siempre el profeta de lis nuevos tiempos. El Dante es un gran ejemplo de ello. Anunció la liberación del espíritu. De lo que los poetas ya no pueden ser precursores es de una revolución concreta, como usted parece creer... Los pensadores y los poetas son como los pájaros que anuncian las tempestades: ignoran de dónde viene y cómo descargará. Los enciclopedistas, por ejemplo, querían la liberación de las clases, pero ignoraban qué camino había que seguir para ello”.

“Si lo comparo con las poesías de Napoleón y de otros hombres de Estado, me parece aún más cierto que, sin talento poético, el hombre de acción no puede ser grande... El político necesita ante todo tener imaginación, pues si carece de ella es un hombre seco y no puede durar, dijo. Pero esto no le pasa solo al político. Quien carece de inspiración poética y de fantasía, nada puede llegar a hacer.

El poder de la palabra tiene para los gobernantes un valor sin límites. A la multitud hay que hablarle poderosamente, con lógica a una asamblea, familiarmente a grupos pequeños. Ese es el error de muchos políticos: emplear siempre el mismo tono. Naturalmente, en el Senado hablo de otra manera que en la Piazza”

Nuestros políticos carecen de imaginación y del sentido poético, los politiqueros se dedican solo a los negocios y no solamente ellos, mucha gente, demasiada, y el resultado de esa falta de imaginación es el desastre de país que tenemos hace mucho.

A propósito no hablé del entrevistado. Era Mussolini conversando con Emil Ludwig.

Nota

El búcaro, el árbol insignia de nuestra amada Bucaramanga, desapareció de su paisaje; para que vuelvan los pericos hay que sembrarlos de nuevo y también árboles frutales por todos los lugares, y, disfruten las aves, las abejas y los niños.

Que sigan apareciendo venados cola blanca en los sitios que van a salvar nuestro mundo, los páramos.

Por: Donaldo Ortiz Latorre