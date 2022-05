Hay que apoyar decididamente a la Unidad Investigativa de Vanguardia que una vez más denuncia el entramado de corrupción que nos azota camuflado en fundaciones, a través de las cuales los corruptos han encontrado la forma de dirigir recursos a manos amigas y sucias. El corrupto aparenta ser decente mientras mira con “ojo de águila” el tesoro público inventando mil maneras de robárselo. Incumple la función social de recuperar poblaciones y barrios abandonados y no se da cuenta que eso desvaloriza el valor de sus propios bienes y de su ciudad. El corrupto hábil para mentir y para burlar las normas, hace lo que hizo Edwin Ballesteros, excongresista uribista, que pensó en burlar a todos los santandereanos junto a Richard Aguilar y ahora supuestamente llegó a las Unidades Tecnológicas como lo denuncia el columnista Miguel Ángel Pedraza. Con ese dinero nuestro construyen una escalera para seguir saqueando a sus conciudadanos. Y mientras tanto, estos corruptos construyen mansiones de mal gusto con el dinero que debería ir a los necesitados. Al hambriento lo persiguen cuando comete un delito menor. ¡El tango Cambalache sigue estando vigente! Lleva un siglo denunciando.

No es que la corrupción no haya existido, siempre alguien quiere enriquecerse a costa de otros, desde la época de Israel cuando los judíos huían del esclavista Egipto, pasando por el imperio romano, hasta llegar a la Revolución Francesa hasta llegar a la Revolución Nicaragüense y a Venezuela, donde se instaló una nueva casta de corruptos, y a Colombia, donde en “democracia” casi todo está permeado de corrupción.

Colombia, paraíso del narcotráfico, nada además en dinero de la droga, que se ha ido tomando la juventud y los barrios de ciudades cómo Bucaramanga, donde a muchos jóvenes ya no les interesa estudiar, sino en hacer dinero fácil. La corrupción, tristemente, alcanza lo público y también lo privado.

¿Y qué pide la sociedad? Como no puede pedir “cortar manos”, pide reformar primero que todo la justicia para que no sigan burlando a la gente decente. Pide enseñar valores para que desde el que pesa el mercado hasta el que construye un puente o una carretera, desde el que hace un negocio privado hasta el que administra dineros públicos, obren correctamente. Pide que se elijan gobernantes transparentes y no clanes, y que se apoye la tarea del periodismo independiente. Que sigan las denuncias de la Unidad Investigativa de Vanguardia.