No se molesten porque hablemos de nuestra ciudad, a la que amamos profundamente. La seguridad nos interesa a todos ahora que el miedo alteró la vida cotidiana de nuestros parques, avenidas y barrios, en donde como todos saben se ha hecho imposible caminar. No más anoche en un restaurante conocido vimos cómo la gente prefería irse temprano a sus casas. “Ya no es como antes”, dice el portero. Después de las 10 de la noche se ve sola la ciudad salvo por ‘Cuadra Picha’, donde todo está desbordado.

Por robo, homicidio y tráfico de estupefacientes, entre otros delitos, en enero de 2022 las autoridades de Bucaramanga capturaron 469 personas. Pero esto parece no haber sido suficiente. Sin toque de queda, la gente igual se encierra temerosa porque ha perdido la confianza.

Las autoridades municipales tienen que trabajar diseñando estrategias para devolverle esta confianza a la gente. Ya no son las brujas, sino los delincuentes los dueños de la noche.

Aunque la Secretaria del Interior de Bucaramanga asegura que “trabaja en campañas operativas con la Policía, que en cifras demuestra un incremento del 26% en capturas por delitos”, el microtráfico, el robo de celulares, el asalto a mano armada y el raponazo parecen no ceder. La delincuencia es una peste que imprime un miedo que paraliza.

El crimen no es aleatorio. Los crímenes, dicen las estadísticas, suceden en un 66% en el barrio de las víctimas y por eso es importante diseñar estrategias que acompañen a la Policía y a los líderes del barrio. Se deben usar drones, alarmas, alumbrado y tener cohesión social. Con todo, lo que más se necesita en esta ciudad es industria, trabajo y cultura ciudadana, pues es la falta de estas tres cosas lo que posibilita la delincuencia.

Debemos preguntarnos seriamente si son suficientes las acciones que se están tomando hoy en día. ¿Se vigilan los puntos calientes? ¿Se judicializa a los responsables? ¿Garantizar la seguridad es solo compromiso de las autoridades? ¿Necesitaremos expertos en seguridad internacionales que nos asesoren y nos enseñen intercambiando experiencias? ¿El fin del crimen es algo tan complejo como para que los santandereanos y los bumangueses no puedan encontrarle una salida?

La ciudad pide seguridad, quiere dejar el miedo, quiere disfrutar.