Estos días hemos visto a Leónidas sin mucho análisis ni coherencia, es cierto. Pero él, con su león, nos está demostrando que su campaña no es clásica ni predecible. Como dijo un amigo, ya metió la cabeza por ahí y le toca seguir. Y aunque algunos digan que quiere perder al decir cosas que no están en el libreto de todos, sorprende a los ciudadanos ese lenguaje de profesor regañón que lo asemeja a un delirante que baja de la montaña a hablar de cosas de otro mundo. Lo que sí no puede hacer Leónidas es decir que los problemas que amenazan la región no son graves (como el caso Santurbán) ni dejar de hablar de lo que sabe, el turismo. Tocará preguntarle a él mismo (si responde), qué está pasando. Si dejó de ser él mismo o está en una tarea de decirnos que es otro. Es mejor, Leónidas, ser partidario del sarcasmo que del insulto. El sarcasmo requiere de inteligencia, mientras que el insulto es señal de impotencia y no de fortaleza, como decía Borges.

Cuentan que una vez, en una de las discusiones más conocidas, se enfrentaron la líder laboralista Bessi Braddock y Winston Churchill en 1946. Ella le espetó: “Winston, usted está borracho, y lo que es más, está asquerosamente borracho”. Churchill le respondió: “Bessie, querida, usted es fea. Pero mañana yo estaré sobrio y usted seguirá siendo fea”. Los analistas dicen que los líderes débiles suelen ser más inseguros y agresivos. Hay que mostrarse siempre uno mismo.

Las encuestas cambian cada día, cada atardecer. Ahora lo que uno ve es que cuatro candidatos están parejos o los emparejaron. Los verdaderos alternativos no quedaron en el radar y ese resultado aparentemente los debilita y fortalece al ganador. Ese es puro juego psicológico para que vayan llegando los más débiles donde el ganador. Que no haya triunfalismo y no se vaya a buscar el poder usando todos los medios para llegar y todos los juegos sucios para tenerlo.

Nota

Salas abiertas celebra su noveno año con aumento de la participación de más salas en su programa. Lo importante es no perder sus principios fundacionales y mantener el proyecto lejos de politiqueros.