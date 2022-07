Se nos va el presidente Duque, que se despide entre rechiflas después de hablar de un paraíso que no existe y no de los 22 millones de colombianos que pasan hambre y viven ese drama pavoroso de no tener nada que llevar a la casa. A esos 22 no les ayudó, pero durante su gobierno los especuladores, rateros de cuello blanco o los que tienen su dinero en paraísos fiscales sí se ganaron la lotería.

Pero él posa de incomprendido y esos que rechiflaron a nuestro presidente quizás no entienden nada de su entrega y dedicación al país. Por amor a Colombia se la pasó viajando en comitiva por todo el mundo, posando en alfombras rojas como el fallecido cardenal López Trujillo.

Nos quedan carreteras y puentes que se derrumban, ferrocarriles de juguete, una industria naviera para una piscina de Melgar y una respetabilidad internacional completamente destruida.

Nota aclaratoria

En la columna del pasado 11 de julio, titulada: “Sobre la Fundación Galán”, aseguré: “Todos nos preguntamos por el quehacer de la Fundación Luis Carlos Galán Sarmiento, fundada en 1990 para fortalecer la democracia, la paz y los derechos humanos. En 1996 se creó el Premio Internacional Luis Carlos Galán Sarmiento y nos preguntamos Cuántos premios se han entregado desde la creación de la Fundación. También nos preguntamos y se pregunta mucha gente: ¿cuánto dinero ha recibido la Fundación todos estos años? “Hablan de miles de millones de pesos contratados. Con Juan Manuel Santos, esa Fundación firmó siete contratos de $114 mil millones a través de DPS y la Unidad de Víctimas en 2014. La Fundación es de carácter mixto, sin ánimo de lucro y desde el comienzo ha focalizado su labor en la capacitación de jóvenes”.

Debo reconocer que lo afirmado no corresponde a dicha Fundación, que desde 1997 la encabeza una Junta Directiva presidida por el Rector de la Universidad Javeriana.

Debí referirme a la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia, que hasta 2019 fue presidida por la señora Maruja Pachón, y que no tiene relación con la Fundación Galán.

Ofrezco excusas a la Pontifica Universidad Javeriana por está equivocación.