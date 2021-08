¿Por qué la Sociedad de Mejoras Públicas no devuelve al servicio de la ciudad un parque que fue donado para su disfrute? ¿Cuándo se volvió un negocio particular? ¿Qué han hecho con el dinero de los terrenos vendidos? Muchas preguntas para pocas respuestas. Insistir en mantenerlo privado es una necedad y un error. Esta es su historia y esa historia y su uso, hay que recuperarla para ciudad:

“La Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga fue creada por medio del Acuerdo Municipal No. 001 del 4 de febrero de 1937. Al año siguiente en 1938 la SMP (Entidad Pública) tramita ante el Ministerio del Interior una solicitud para el otorgamiento de Personería Jurídica, la cual le es reconocida mediante la Resolución No. 244 del 23 de diciembre de 1938 por parte del Ministerio del Interior. Meses después mediante la Escritura Pública 1217 del 27 de julio de 1939 la Sociedad Instituto de Fomento Urbano, creada años atrás por los Sucesores de David Puyana (Sociedad) junto con la Sociedad Seguros y Urbanización de Medellín, le dona a la Entidad Pública Sociedad de Mejoras Públicas el predio en mayor extensión del Parque Mejoras Públicas, cuya donación es realizada con una destinación específica (Claúsula Novena de la Escritura) para que allí se construya una zona de bosque o jardín de la cual se podrán hacer las deducciones para calles y avenidas. Es claro que la donación fue realizada a la Entidad Pública creada por medio del Acuerdo Municipal, el cual según obra en constancia emitida por parte de la Secretaría del Concejo Municipal de Bucaramanga no ha sido derogado ni modificado y por lo tanto continúa vigente”.

El predio ha sido donado para ser parque público y como parque público tiene que permanecer.

La ciudad lo recibió en donación. ¿Por qué terminó privatizado? ¿Por qué siempre terminan en manos particulares lo que es público? Honremos la palabra y a la ciudad.

Variadito 2

Los miembros de la Cámara de Comercio de Bucaramanga deben poner los intereses de la ciudad por encima después de diez meses y de 70 millones pagados a una empresa cazatalentos. Es justo para la ciudad un nuevo director. Un proceso que fue ético debe darnos uno de los escogidos.