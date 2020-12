Nos ha caído muy bien la noticia proferida por el señor Alcalde de la ciudad, en el sentido de no subir para el próximo año el impuesto predial. Ha considerado el mandatario la situación por la que atravesamos todos los ciudadanos por culpa de la pandemia. Sería importante que el mandatario intervenga ante la autoridad competente para la devolución de los dineros pagados el año anterior y que fue superior al real. Una trampa que nos puso el Municipio entonces, obligarnos a pagar para obtener un descuento, y al día siguiente rebajar el monto del impuesto. Quienes pagamos ese excedente estamos esperando desde entonces “los vueltos”, pero dicen en la Secretaría de Hacienda del Municipio que no ha bajado la autorización por parte del Tribunal. No entiendo bien por qué el Tribunal tiene que autorizar la devolución de un dinero que se pagó de demás. No hay vuelta de hoja, honradamente nos pertenece a quienes pagamos de acuerdo con las instrucciones y como buenos ciudadanos. Esa no es la forma de corresponderle a quienes somos cumplidos con el Municipio.

Aprovecho esta nota para solicitarle al señor Alcalde que continúe el arreglo de andenes, tapar huecos en algunas calles ya intransitables y pavimentar de nuevo otras calzadas que ya dan pena no solo con nosotros mismo sino con los visitantes. De suma importancia para las clases menos favorecidas seguir adelante con los parque Recrear que tanto bien le ofrece a las familias. Valdría la pena una alianza con la Sociedad de Mejoras Públicas, organización que fue creada para cuidar el ornato de la ciudad. Esta institución tan antigua no se debe extinguir ya que en otra época fue de singular importancia para la urbe.

Tenemos la intención de reeditar el libro “Bucaramanga y sus alcaldes” aprovechando la efemérides de los 400 años de la fundación de Bucaramanga. Recodar es vivir, dijo el poeta.