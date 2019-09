Inquietante la noticia del atraso en las obras de Colegios en Santander. Teniendo los respectivos presupuestos, nos alarma la desidia de nuestros gobernantes.

No es posible abandonar la educación, base del progreso de un pueblo. En las campañas políticas de lo que menos se habla es de la educación. De 33 proyectos de infraestructura educativa en Santander, solo 10 se han terminado.

Uno de las cosas más graves es la falta de mantenimiento. La obra puede ser bien terminada, pero su conservación es pésima. Se espera a que el colegio se caiga para reconstruirlo.

Dice la noticia que los 23 proyectos inconclusos no alcanzan al 20% de ejecución, lo que está afectando a más de 20.000 estudiantes.

Esto nos duele en el alma, porque lo que requerimos es educación y que los profesores se preparen cada vez más. No se entiende por qué al final del mandato, los gobernantes salen con la noticia, cuando ya no tienen nada que hacer. Acaso no hubo vigilancia de las obras, control de las mismas, interventorías. Dice una funcionaria que la plata no está perdida, pero el tiempo transcurrió y perjudicó nuestra juventud. Calificamos de delito de lesa humanidad una actuación tan ruin de quienes nos gobiernan. Salir a última hora con ese cuento no es ninguna gracia. Los responsables deben ser castigados, porque no podemos seguir tolerando la impunidad.

Tampoco se entiende que contratitas que abarcan la mayoría de las obras y que incumplen sigan recibiendo contratos, cuando debían ser vetados por incumplimiento. Se habla de adiciones presupuestales, inaudito, para qué son los estudios que debe hacer quien va a competir en la licitación.

Bonita costumbre se ha impuesto en nuestro país de licitar barato para luego pedir adiciones. Ahí está parte de la corrupción que corroe nuestra amada patria. Pedimos castigo ejemplar para los responsables. El pueblo no puede seguir sufriendo de la desidia de quienes nos gobiernan.