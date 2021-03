El pico y placa

Esa medida es incómoda pero necesaria para reducir el tráfico de vehículos en nuestras calles. Ante esa problemática resolví entrevistar al agente 174 de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga Señor Carlos Arturo Camacho Rivera, para conocer de cerca la realidad que vive la ciudad.

La verdad es la dualidad de funciones ejercidas por instituciones similares repartidas en los municipios que convoca el área metropolitana. Tres autoridades desempeñando las mismas funciones pero con diferentes parámetros. No es posible que los agentes tengan que multar por pico y placa a quienes conducen hacia Floridablanca, pero al pasar la línea divisoria de los dos municipios, todo cambia, en el vecindario no tienen pico y placa y en Bucaramanga rige la norma.

El parque automotor crece cada día y no hay posibilidad de impedirlo. A cambio el grupo de agentes no aumenta y tiene que cumplir con las mismas reglas establecidas para el tránsito. Los agentes no son suficientes y no dan abasto con la cantidad de comparendos que tienen que imponer por las infracciones. Nunca hemos podido entender qué hace la Dirección de Tránsito con los dineros que recauda por concepto de multas. Cualquiera piensa que ese dinero se invierte en el mantenimiento de la malla vial y el pago del personal necesario para su funcionamiento.

Debemos reconocer la caballerosidad de los agentes con los conductores a quienes tratan respetuosamente pero maniatados por las circunstancias de contraórdenes entre un municipio y otro. Los accidentes que se producen a cada momento están relacionados con la malla vial que está en pésimas condiciones, los huecos son trampa mortal para los ciclistas, motociclistas, automotores y transeúntes.

De nuestra cosecha agregamos: mientras la política siga menguando nuestras instituciones públicas, nunca vamos a salir de ese cáncer que nos carcome desde hace ya muchos años. Las empresas oficiales se convirtieron en fortines políticos, mientras la ciudadanía paga las consecuencias.