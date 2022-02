En el apresurado paso por la vida, han sido innumerables los hombres que he conocido. Amistades fugaces y otras perdurables. No había terminado la década de los años de 1950, época en que conocí a Don Antonio Cacua Prada. Debo decir que la empatía existe, desde ese momento ha sido el amigo más entrañable de mi existencia, mi mentor en el campo del saber y he seguido su ejemplo en el comportamiento y en el orden espiritual.

Al llegar Antonio a los 90 años de edad, sería imposible perpetuar su memoria en una descripción acertada de todas sus acciones en tan corto escrito. Sus más de 140 libros acreditan un recorrido interminable de biografías de personajes nacionales y extranjeros; homenajes a nuestros pueblos, a los próceres, a sus amigos, ensayos, prólogos y sin perder un solo instante de su vida, tiene en capilla otras obras de investigación.

Antonio ama su tierra, San Andrés, el 11 de febrero de 1932 llegó al hogar de Don Pedro Cacua Jaimes, boticario del pueblo y Doña María Edilia Prada, maestra perpetua y periodista, fundadora y directora del periódico “El Escolar”. Inició sus estudios en el Instituto de los Padres Eudistas de San José de Miranda. Pasó por los claustros del Seminario Menor de la Nueva Pamplona, regentado por Monseñor Rafael Afanador y Cadena, donde aprendió latín y griego; estudió la lengua materna, sus profundidades y su literatura; concluyó su bachillerato en el Externado Camilo Torres de Bogotá.

Doctor en Ciencias Económicas y Jurídicas en la Universidad Javeriana, se especializó en Derecho Laboral, en Ciencias de la Comunicación, en Derecho Internacional hasta convertirse en investigador y escritor. Miembro de Número de las Academias de Historia y de la Lengua y Correspondiente de numerosas Academias de Colombia y el exterior. Presidente de varias Academias de Historia y de Santander en el período de 1984 a 1985.

Viajero incansable, dicta conferencias en foros de gran importancia internacional. Discípulo del Maestro Germán Arciniegas y del Dr. Laureano Gómez, expresidente de Colombia. Canta y ejecuta con maestría varios instrumentos musicales. En su onomástico, nuestra felicitación, extensiva a su esposa Isabel y a sus hijos.