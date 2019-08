Hace más de treinta años, llegó a Bucaramanga el técnico en petróleos, de nacionalidad argentina Miguel Farías. Vino a trabajar en la zona petrolera de Sabana de Torres y nos invitó a conocer a cerca de sus ejecutorias. Se trataba del famoso fracking, sistema desconocido en nuestro medio hasta ese momento.

Nos explicó el sistema que se redujo en inyectar agua en los viejos pozos petroleros para aumentar su producción. Nos explicó que el agua utilizada era reciclada para impedir desperdicios innecesarios. Recientemente hablamos con un ingeniero de petróleos colombiano, residente en Texas y nos dijo lo mismo. Nuestra inquietud era el agua, líquido vital para la vida en todos los reinos.

Lo anterior, nos hace pensar que quienes se oponen al sistema de extracción no tienen los conocimientos necesarios para opinar sobre los nuevos sistemas de exploración. No es nada nuevo, ya lo conocíamos y no sabemos a ciencia cierta si está funcionando en nuestro medio. Lo cierto es que quienes se oponen lo hacen por oponerse a los planes de Ecopetrol, es la oposición que todo lo ataca sin tener los conocimientos necesarios.

La oposición le está haciendo mucho daño al país. Oponerse por oponerse no es contribuir con el desarrollo que tanto requiere Colombia. Inquietos por lo anterior, quisimos establecer comunicación con Farías, con la mala noticia que ya se encuentra en otra dimensión.

Es preocupante que la oposición esté en contra de todo. Cada noticia se tergiversa y se le busca el lado flaco. Ahora, critican el viaje del Presidente a China, no ven las ventajas comerciales que logró y la posible repatriación de más de 200 colombianos que pagan penas muy fuertes en esa nación.

“Mala leche” dicen los españoles, eso mismo le decimos a los opositores que todo lo cambian para engañar a la opinión. Noticias falsas y direccionadas no contribuyen en nada para el avance tecnológico.