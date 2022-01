Nunca imaginó el escritor santandereano que su novela “La Cárcel” fuera galardonada en España con el premio Planeta del año 1972, tres años después de su muerte. Insólito que no hubiera gozado del prestigioso premio, la vida es así, en otro espacio sideral debió sentir los latidos de su corazón puro, ya en la eternidad.

La razón para que sus obras no se hayan divulgado son extrañas porque se trata de uno de los mejores escritores de nuestro país. Son varias sus obras, solo leí hace muchos años “La Cárcel” que me fascinó, no solo por el tema de –la rata- su amiga en la cárcel, sino por la sencillez con que hace la narración. Afortunadamente nuestros amigos Luis Álvaro Mejía Argüello, Orlando Serrano Giraldo y Juan Diego Serrano Durán, lo han reivindicado con una nueva edición de su afamada novela. La UIS ha publicado un texto en pulcra presentación, como todas las que hace nuestra querida y benemérita universidad.

Citan los autores de la reproducción de la novela, datos sobre el autor que vale la pena recordar para ilustración de muchos amigos que desconocen la vida y obras de Jesús Zárate Moreno. Malagueño, nació el 20 de septiembre de 1915 y murió en Bogotá el 12 de diciembre de 1967. Lamentablemente no tuve el honor de conocerlo. Periodista, jurista y diplomático. Jefe de redacción de Vanguardia Liberal, columnista de El Tiempo y El Espectador

Las obras publicadas durante su paso por la vida fueron: “Un zapato en el jardín”, “No todo es así”, “El viento en el rostro”, “El día de mi muerte”, “La cabra de Nubia”, “Los mejores cuentos colombianos” y una variedad de escritos. Saltó a la fama con “La Cárcel”. Esta novela es muy cómoda de leer porque son capítulos cortos que describe día a día en su paso por una prisión. Fue traducida al inglés y al portugués. Los Cuentos han sido ampliamente difundidos.

Fue diplomático en España, Méjico, Estados Unidos, Cuba, República Dominicana y Suecia. Representó el país en la ONU y en la OEA. Mi compañero académico Carlos Mauricio Serrano Gutiérrez me deleitó con la nueva edición.