Los colombianos no sabemos lo que significa una guerra porque no la hemos vivido. En estos días de confinamiento he vuelto a repasar la correspondencia que llegaba de Italia durante la primera y segunda guerra mundial, escrita por antepasados que tuvieron que padecer la terrible odisea.

El 28 de agosto de 1918, escribía a su padre, el tío Edmundo, desde Spotorno, Italia: “Esta guerra es horrorosa, es la mayor calamidad, el cataclismo más grande que se registra en la historia del mundo. No quiero contarle los sufrimientos que he pasado, pues no terminaría nunca y nunca encontraría palabras suficientes para dar una idea de lo terrible que es la vida en las trincheras, el terror de los días de combate con aquellos terribles bombardeos, los espantosos asaltos a la bayoneta, en fin, la vida es un infierno donde se vuelve loco por el miedo, el frío, el hambre, el calor, la sed, el sueño y la desesperación. Confío me hará el favor de remitirme mi diploma de bachiller, para ver si puedo entrar a la escuela de oficiales.

No sé cuándo ni donde recibiré su contestación pues de soldado hoy se está aquí y al día siguiente viene la orden de marchar cien kilómetros más lejos. Si tengo la desgracia de ser prisionero o de morir antes de recibir sus noticias, el Comando le hará saber mi triste fin.”

El Dr. Martín Carvajal logró enviarle el diploma y fue encargado del manejo de los reflectores nocturnos para la aviación... Pasada la guerra, ya regresaba a Colombia, murió en Bélgica a causa de una influenza que eliminó 50 millones de personas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, también en Italia, una tía nos relataba la vida en las trincheras. En el momento que sonaban las sirenas, todo el mundo tenía que esconderse. La comida escaseaba por eso tenían que comer pasto, flores, hojas, no había otra cosa.