La Nueva EPS se esfuerza por complicar cada vez más los servicios que presta a sus usuarios. En lugar de facilitar las cosas, les tiene sin cuidado ver los pacientes haciendo largas filas para obtener autorizaciones o reclamar medicamentos. El cambio de proveedor de medicamentos ha sido funesto, en nuestro caso, todo funcionaba muy bien hasta que llegó Cafam que en lugar de mejorar, está complicando y desmejorando los servicios.

No ha sido posible que envíen los medicamentos a la casa de los mayores de edad, no obstante que en los mensajes dicen que serán enviados, lo cual, hasta el momento, no es cierto. Mensajes enviados el mes anterior anunciaban que no había que hacer ninguna diligencia en especial, ya que automáticamente los medicamentos serían enviados a las residencias.

Largas colas vemos en las instalaciones de la Nueva EPS, no importa el estado del tiempo ni la edad de los pacientes. Todos por igual tienen que permanecer en la fila hasta que llegue el turno. Anteriormente se hacían las diligencias con cierta prontitud, ahora, resolvieron que todo es con cita. Así pues, una fórmula debe llevarse para que le den los códigos y someterse a una cita que dura 15 días. Es decir, la Nueva EPS se toma medio mes para dar la autorización.

Es inaudito que la Nueva EPS no recurra a la tecnología para que, quienes estamos afiliados, seamos atendidos con prontitud y sin los obstáculos que algún funcionario inventa todos los días. Las personas que hacen las colas viven protestando y con razón. Una señora fue víctima de un oprobioso atropello por parte de alguien que se molestó al reclamarle hacer la cola.

Incomodidad, cansancio, malestar es lo que se está dando a nuestro pueblo que cada día reclama más justicia.

En nuestro caso, perdimos el ritmo de los tratamientos y nos quedamos sin los respectivos medicamentos.

No hay a quién reclamarle, porque los funcionarios son autómatas que se limitan a cumplir órdenes.

La inconformidad la manifiesta la gente en la fila y con razón.

¡Insólito! La Nueva EPS busca nuevos afiliados.