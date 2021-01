La pandemia no fue óbice para que la UIS no abandonara sus espectaculares publicaciones. No esperaba regalo de Navidad por las circunstancias adversas que nos rodean. Hernán Porras Díaz, su rector, nos ha tenido en cuenta y nos ha sorprendido con el libro “El reloj de la tierra”. Los enigmáticos y exuberantes paisajes geológicos de Santander, caen como anillo al dedo. ¡Qué bella es nuestra tierra!

La geología y nuestros paisajes nos llenan de admiración, parece que soñamos frente a la laguna de Páez, las arrugas de la vereda Las Aguadas en Aratoca. ¡El Chicamocha! en todo su esplendor, visto desde varios ángulos. La UIS se ha propuesto desentrañar los secretos del territorio santandereano como un aporte a la difusión de nuestro territorio. Parajes desconocidos para muchos, nos van llevando por cada uno de nuestros territorios. Homenaje a Santubán, páramo en discusión. Para los neófitos, creemos que es el nacimiento del agua, de esa agua que ahora escasea y que nosotros pretendemos desperdiciar.

Reminiscencia del Canal de Panamá, otrora parte de nuestra amada tierra. Estudio sobre la conformación de la tierra y los minerales. La cadena montañosa del páramo del Almorzadero, los fósiles de Barichara, la singular belleza del complejo lagunar de Los Verdes; el nevado del Ruiz que va desapareciendo; la quebrada La Honda en California; laguna Los Pajaritos en el municipio de Cerrito; laguna Las Calles en el municipio de Vetas; la laguna de Ortíces, en el municipio de San Andrés.

Muy difícil relatar en tan poco espacio un estudio científico que prueba una vez más la importancia de nuestros páramos como fuentes de agua. Es una prueba científica que nos muestra el cuidado que debe tener el hombre con la sabia naturaleza. Cada lugar de la tierra tiene sentido y el hombre no puede ir contra los principios de la creación. ¡Amemos y cuidemos nuestra tierra!