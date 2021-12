Se acercan las elecciones y comienza el ajetreo político. Aparecen las listas de los candidatos a las distintas corporaciones, se comienzan los ofrecimientos y las dádivas. Lo triste de todo es que son los mismos con las mismas: todo obedece a maquinarias políticas que reaparecen como por arte de magia. Tal vez encontramos algunas caras nuevas pero con la careta de quienes usufructúan desde hace muchos años el poder.

Los nuevos métodos de hacer política, sorprenden. Ahora las campañas no se hacen con ideas, con planes de gobierno, con programas pensados para el bien de la ciudadanía. No, ahora lo que vale es el dinero. Si un candidato no cuenta con recursos, no tiene chance. Cabezas pensantes, con iniciativas y proyectos no se asoman, no salen a la palestra.

No podemos cambiar el país siguiendo los derroteros obsoletos de quienes cada vez se lanzan sin darle oportunidad a tantas personas que seguramente lo harían mejor. Los elegidos de siempre nunca han presentado un balance de sus realizaciones. Se nos ha olvidado que los “elegidos” están en la obligación de rendir cuentas a sus electores. No, en nuestro país se elige y el “designado” nunca vuelve a tener relación con su pueblo.

No vemos en las campañas programas a realizar, obras para acometer, solo promesas de cargos y ahora con un costo determinado. A ese paso no vamos a salir de la calamidad en que estamos. Seguir reeligiendo a quienes ni siquiera supimos qué labor realizaron en el Congreso de la República, es el peor error que podemos cometer los electores. El país merece un replanteamiento en la cosa política. No se justifica llevar al Congreso a quienes que, por años, han ejercido el poder sin haber dejado muestras de alguna iniciativa. ¿Qué le han dejado a Santander los actuales congresistas?

Votemos por programas, no por dinero. De lo contrario seguiremos llorando los pecados que nosotros cometimos con la reelección de quienes nos han defraudado. Colombia tiene gente muy capaz que merece llegar a tan altos cargos. El voto obligatorio sería la solución para acabar con las empresas políticas.