Los políticos durante la campaña ofrecen esta vida y la otra; una vez elegidos se olvidan de sus electores y de las obligaciones que les impone el cargo. Todos los ganadores por votación popular tienen obligación de rendir cuentas, suministrar a los votantes información de sus actividades, de escucharlos y llevar a las instituciones las inquietudes del pueblo. No, aquí no existe ese derecho, que debe ser una obligación, que tenemos todos de saber qué hace cada uno de los elegidos.

Clave para el país, una justicia pronta y no paquidérmica como la actual. Modificaciones sustanciales que permitan llevar a los infractores a la cárcel y no que la policía los capture una y otra vez para que luego los jueces los dejen en libertad. Los presos no caben en las cárceles; volvamos a las colonias agrícolas o a la creación de fábricas del Estado en las que se utilicen los detenidos, no solo para cumplir la condena sino para su propia regeneración.

Los colombianos vivimos estupefactos con el sinnúmero de Cortes que solo sirven para dejar en libertad a los delincuentes. Millones y millones de pesos cuesta a los contribuyentes esos organismos que no están demostrando ninguna efectividad. Tiene razón Álvaro Uribe al solicitar la abolición de algunas Cortes que no demuestran resultados y sí valen toda la plata del presupuesto.

El Ministro de Hacienda sigue insistiendo en otra reforma tributaria; por qué no reducir el tamaño del Estado. El país no puede seguir sosteniendo seguridad privada para todo el que la vaya solicitando. Los que se alzaron en armas ahora tienen protección; guardaespaldas, carros blindados y muchos otras prebendas. Nosotros los contribuyentes, es decir, quienes pagamos esas erogaciones, no tenemos la seguridad suficiente.

La paz se ha convertido en un negocio en el que participan muchos interesados que devengan millonarias sumas, mientras el pueblo muere de hambre.