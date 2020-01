Una noche despejada, el firmamento copado de estrellas, el luminoso espectáculo me dejó absorto. Me acompañaba el ex cónsul Roberto Vargas Mantilla, con quien hicimos múltiples conjeturas en rededor de lo que estábamos observando. Ahora, llega a mis manos el concepto autorizado de Francisco A. Osorio Soto sobre los misterios que componen el universo.

En los últimos años vienen visitando nuestro planeta una serie de objetos, motivo de investigación. Cada vez es más frecuente que avisten “cosas” que se manifiestan en múltiples formas. Antes los llamábamos “platillos voladores”, ahora naves espaciales. Recientemente han aparecido rayos eléctricos y muchos objetos que lentamente van dando a conocer.

Esas lámparas misteriosas que contemplamos, maravillan al hombre que extasiado viene estudiando con mayor profundidad la razón de nuestra existencia. El ojo humano apenas alcanza a ver una mínima parte del universo, ese mar interminable que no tiene fin y que podemos calificar como la Eternidad.

Qué seguirá después de lo que alcanzamos a ver desde la tierra, no lo sabemos. Ante semejante espectáculo vienen muchas incógnitas. Existen mundos como el nuestro? nos preguntamos, con la aparición de los objetos voladores. Eso es lo que llamamos la Eternidad que se define como una perpetuidad que no tiene comienzo ni fin, ni puede ser tocada por el tiempo. No la podemos medir como duración. Es un eterno presente sin ayer, hoy, ni mañana. La Eternidad es el misterio más grande que tiene la humanidad.

Con solo ver el universo nos convencemos una vez más que nada somos ante la inmensidad que es el infinito. Pocas veces nos ponemos a reflexionar sobre la vida eterna, esa que escasamente podemos ver por nuestros propios ojos en una noche estrellada. La Eternidad dio origen al espacio, el cual es eterno como ella. En el Espacio se encuentran todas las dimensiones. Basta ver para creer en el más allá.