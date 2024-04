Arsenio Lupin y el anillo vial externo metropolitano

Opinión de Eduardo Muñoz Serpa.

El anillo vial externo metropolitano es una obra fundamental para el presente y el futuro de Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón, pero como suele ocurrir con las obras públicas llevadas a cabo en nuestra región en las últimas décadas, desde antes de abrirse la convocatoria para su adjudicación aparecen manos rocambolescas y todo emite un fuerte olor a corrupción. Las primeras fases de tal proyecto se llevaron a cabo con galopante rapidez para que la armazón quedara montada antes de terminar 2023 y luego fuera imposible hacer volver atrás las cosas.

Para que el entramado fuera firme y resistiera temblores y borrascas, se creó un tejido con figuras jurídicas que son herramientas ideales para que un contrato estatal huela a podrido: consorcios, uniones temporales, S.A.S. A ello se le agregó mala planeación, errores en la concepción del contrato, falta de transparencia, maniobras de ocultamiento de los verdaderos constituyentes de los consorcios y uniones temporales, S.A.S. hechas con papel de cometas. Todo eso fue mezclado por expertos en armar tramoyas que los jueces penales no logran desbaratar, se cumplieron las etapas preliminares del contrato, se hicieron cronogramas de avance de obra imaginarios y luego, con pompa, el funcionario público que está ad portas de retirarse del cargo firmó los contratos, se entregó el anticipo, se pronunció un populachero discurso pregonando que será una megaobra sin par que traerá progreso y bienestar a la región,…… y comenzaron a aflorar mil y más peros.

Entre los integrantes de los consorcios, uniones temporales y S.A.S. apareció la sombra de Emilio Tapia, la obra está mal planeada, hay errores en su concepción, el costo estimado no alcanza para pagar ni el 5 % de la ejecución total, resulta que no hay que comprar 200 predios sino 500, se cuestiona la experiencia e idoneidad del contratista, el balance real de las cantidades de obra es distinto del presentado, etc, etc, etc.

¿Corolario? La construcción de la obra demorará esta vida y la otra, será costosísima, insuficiente para resolver el problema que la justifica, Santander hundido en el atraso, cerca de medio billón de pesos desaparecerán como si alguien rocambolescamente hubiera evaporado hábilmente el cuerpo del delito y… eso no es todo pues faltan varios capítulos por salir a flote.