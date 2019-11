Diplomacia mal orientada

Las relaciones exteriores de Colombia están en cabeza del Presidente de la República, son una función propia de su cargo y la delega en los ministerios de Relaciones Exteriores y de Industria y Turismo, pero siempre bajo su dirección y orientación.

Ello pone en evidencia que los errores y aciertos que en materia de diplomacia y relaciones exteriores haya habido entre el 7 de agosto de 2018 y hoy son directa responsabilidad de Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo.

Si se revisa, no emocional, sino serenamente, lo ocurrido en los últimos 15 meses en tal materia, se concluye que ha habido muchos desaciertos y errores desde el primer día.

La política exterior del gobierno Duque ha manejado inadecuadamente las coyunturas presentadas, ha dejado mal posicionada a Colombia en el ámbito internacional.

¿Acaso fue atinado el nombrar a Francisco Santos como embajador en Estados Unidos?

¿Acaso el papel que ha jugado Colombia respecto de las relaciones con Venezuela ha sido inteligente?

¿Acaso ha sido acertado el volver a “narcotizar” las relaciones con Estados Unidos?

¿Acaso ha sido lúcido el papel jugado por Colombia en el raquítico “Grupo de Lima”?

¿Acaso ha sido atinado el reconocer precipitadamente a Jeanine Áñez como Presidenta de Bolivia? ¿Qué órgano institucional boliviano competente la designó para tal cargo? ¿Acaso el Congreso, si tal corporación no se reunió válidamente para ello, pues al no haber quórum no hubo reunión y no se podían tomar decisiones válidas?

¿Acaso fue inteligente que en la ONU nos abstuviéramos de votar la resolución sobre el embargo a Cuba, destrozando la tradición diplomática colombiana, precisamente en materia de relaciones exteriores, que se funda en tradiciones?

Pésimo es el balance que en relaciones exteriores presentan Iván Duque como Presidente y Carlos Holmes Trujillo como canciller, quien habla más de lo prudente y siempre a través de discursos “veintijulieros”.

¿Quiénes habrán sido sus profesores de Derecho Internacional?