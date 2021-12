La semana pasada, al igual que millares de habitantes de varios de los municipios de la zona metropolitana de Bucaramanga, sufrí un significativo perjuicio como consecuencia de la errática planeación de una obra pública vial ejecutada entre Piedecuesta y Floridabanca. Varios fueron los días en que duré más de tres horas para transitar entre tales municipios, desajustando agudamente mi ajetreo laboral y, en tanto, junto a los demás perjudicados, jornada tras jornada, oímos por las emisoras radiales al Director Regional de Invías dar explicaciones que reñían de punta a punta con lo que en carne propia padecíamos.

¿Ejemplos? A pleno mediodía, mientras estábamos en el “trancón” viendo trabajar a los operarios en el reparcheo de la malla vial, oíamos a dicho funcionario público afirmar que desde las 10 de la mañana tales trabajos estaban suspendidos. Ese fue el “pan nuestro” durante esos días: escuchar a tal funcionario público aseverar en forma reiterada cosas distintas a las que sucedían.

Tal obra pública es necesaria pero, siendo esa la única vía de comunicación que hay entre Piedecuesta y el resto del área metropolitana para autos, motocicletas, bicicletas, camiones, volquetas, tractocamiones, etc., debe planearse inteligentemente, pues tiene puntos críticos como el que hay entre el sitio llamado “Platacero” y la estación de servicio San Pedro y en diciembre no puede incomunicarse a una población superior a los doscientos mil habitantes del resto de municipios del área metropolitana; hoy, son más los que viven en un municipio y trabajan en otro, que los que moran y laboran en un mismo casco urbano. Además, la gran mayoría de ellos son o bien empleados que deben responder a un horario laboral, o trabajadores independientes que no pueden dedicar cinco o más horas al día en el tránsito de su lugar de residencia a su sitio de trabajo y viceversa.

Fue errado llevar a cabo tal obra pública en horarios diurnos y los argumentos dados públicamente por el Director Regional de Invías fueron torpes, desmañados.