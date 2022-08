Rememoro hechos buscando cuajar esta historia pero estoy ante un galimatías, los recuerdos son confusos, evoco cosas que creo que ocurrieron, pero tal vez no sucedieron y, así, engarzo suposiciones y termino amarrando una sarta de probabilidades que solo conforman un pretérito imperfecto.

Comienzo con una verdad de a puño: que exquisito es el Festivalto Ruitoqueño de Música, no solo el que hace una semana se celebró, sino los 32 que mágicamente han logrado volverse realidad.

Brinco a una sospecha: creo que todo empezó en una charla de amigos en el lugar ideal, la banca de un parque bumangués, el Turbay, y logró cuajar, ser realidad, en la finca Villa Leo, en Ruitoque bajo, sitio prestado por alguien inolvidable, Carlos Gabriel Acevedo; no se si Manuel Rey donó realmente los tres camuros o si fueron menos y ya “jechitos”; no hay pistas de quienes más estaban en tal parque garlando. De esa ‘conversa’, cuyo objeto era ‘sacarse el clavo’ del desaire hecho a Germán y a Gustavo, al no seleccionarlos para el Concurso Mono Núñez, surgió uno de los grandes eventos musicales de Santander que el siglo XX le endosó al siglo XXI.

Atesto que hay más cosas que no sé: que fue lo que aportaron los otros contertulios, ni ‘que diablos’ se hicieron Germán y Gustavo, quienes ‘duraban jurgos’ afinando sus tiples, ni si los habrán invitado o no a algún Festivalito Ruitoqueño.

Más digo algo a rajatabla: son muy tosudos pues han logrado ensartar, una tras otra, 32 versiones del Festivalto, cada cual mejor que las anteriores.

Y aflora algo cada añada: ¿cómo logran, año tras año, traer tan fenomenales intérpretes de nuestra música para alumbrar las lluviosas noches del agosto bumangués?

Remato, ‘verdad pa’Dios’: los magos son la Fundación Armonía, el “camello” y tesón de Luis Carlos Villamizar Mutis, el empuje de sus hermanos Eduardo y Roberto, Puno Ardila y otros... Pero algo genera interrogantes: ¿por qué no han vuelto al parque a garlar?