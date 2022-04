Estamos en tiempos de guerra y sobre dicho conflicto el periodismo occidental informa desequilibradamente. La mayoría de análisis que se divulgan desfiguran las razones de lo que está sucediendo, siguen enfoques diseñados por las agencias de inteligencia y espionaje occidentales que manipulan la verdad de cada episodio y los periodistas toman esa información sesgada y la divulgan, como si fuera comida precocida que, sin más, se calienta en el horno microondas y se consume.

Así lo dudemos, la III Guerra Mundial ya se está librando y, en ella, el periodismo es el arma usada para orientar desfiguradamente a la opinión pública y debilitar al bando contrario, es decir, a Rusia y China.

Un ejemplo es el sesgo con que se usa el vocablo oligarca para referirse a los capitalistas rusos. Se les llama oligarcas para generar repudio hacia ellos; pero a Jeff Bezos, Bill Gates, la banca de Wall Street, Elon Musk, y a los capitalistas occidentales, se les ensalza como respetables hombres de negocios.

Volodímir Zelenski es presentado como gran adalid de la democracia. ¿Lo es realmente? ¿Cuál es su verdadero perfil ideológico y su vínculo real con el gran oligarca ucraniano, Ihor Kolomoisky? Muchas preguntas sobre él aun no han tenido respuesta. El tiempo decantará su verdadera naturaleza.

¿Por qué no se ha analizado que la confrontación entre Rusia y Ucrania es parte de la reconfiguración del actual orden mundial? ¿Por qué no se examina la verdadera naturaleza de los embargos y sanciones económicas impuestos a Rusia, batallas dadas en el frente de guerra económico, que provocan más muertes, hambre y destrucción que los bombardeos y es parte de esta Guerra Mundial? ¿Por qué no se estudia que la Otan lleva años cercando a Rusia al hacer presencia en Lituania, Estonia, Letonia, Finlandia, Suecia, Polonia, Montenegro, etc?

Triste papel juega el periodismo en la III Guerra Mundial y el próximo frente de batalla será confrontando a China, país que Occidente considera es su gran enemigo.