Jenny Pearce, politologa y antropóloga, profesora e investigadora de London School of Economics y el profesor de la Universidad Javeriana, Juan David Velasco, lideraron un extraordinario estudio sobre las élites en Colombia entre 1991 y 2022. Los resultados, sobrecogen. Reproduzco algunas de sus cifras: en los últimos 31 años solo el 0,02% de la población (somos cerca de 50 millones de habitantes) ha señalado el rumbo del país y ha ocupado los máximos cargos en el Gobierno, los organismos de control, altas Cortes, Congreso, gremios económicos y son propietarios de las grandes empresas. En tal lapso, solo 68 familias han dirigido la política y la economía y hay patriarcado en la cúpula del poder público. De los integrantes de las élites en esas décadas, solo 178 fueron mujeres, o sea, el 14%.

Las empresas con mayores ingresos operacionales, los poderes económicos más fuertes, son las holdings financieras, las compañías petroleras y las EPS.

La élite económica, gremial y tecnocrática es cerrada, está conformada fundamentalmente por egresados de la Universidad de los Andes y de universidades extranjeras; la élite judicial es en la que hay más movilidad social, en ella predominan egresados del Externado; los javerianos prevalecen en ciertos ministerios.

Según el Banco Mundial, de los países de la OCDE, Colombia es el que tiene más desigualdades. Es el segundo más desigual entre 18 países de América Latina. En los últimos 31 años, en nuestro pais, los niveles de desigualdad social, violencia y la concentración de poder político, social y económico, no han disminuido.

Somos el décimo país con más negociaciones y acuerdos de paz firmados con grupos guerrilleros y paramilitares en la historia del mundo pero estamos entrando en una nueva fase de violencia, masacres, desplazamientos forzados y conflicto armado. Las cosas seguirán igual si no se logra construir un Estado de Derecho equitativo en todo el territorio, no se implanta una tributación más progresiva, no se construye una seguridad pública y humana accesible a todos.