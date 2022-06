En las últimas dos décadas se han implantado varias políticas de acceso gratuito a la universidad para muchachos de pocos recursos económicos. En la actual campaña electoral presidencial, ambos candidatos ofrecen implantar matrícula gratuita para estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas.

Ello es plausible. Pero tenemos un asfixiante cuello de botella en la baja oferta de empleo para nuestros profesionales y, como consecuencia de ello, hay exceso de oferta de mano de obra calificada en las más diversas carreras universitarias y el efecto es que muchos profesionales no tienen acceso a empleos estables, dignamente remunerados y crece el numero de los que se dedican a conducir taxis, trabajar en oficios menores, los que aceptan contratos no laborales de tres meses de duración con pírricas remuneraciones, sin prestaciones sociales, etc. El problema es muy grave, crece sin descanso y no tiene solución a la vista.

Esa mano de obra cesante está activando otra bomba de tiempo: muchos jóvenes se van a E.E.U.U., con visa de turista, allí escarban oportunidades laborales temporales en trabajos para mano de obra no calificada, pagada en dólares, para traer ahorros y sobrevivir varios meses. En E.E.U.U. les proveen de identidades falsas, trabajan de domingo a domingo 12, 14 o 16 horas diárias, viven en condiciones precarias y regresan 4, 5 o 6 meses después al país.

Ello ya lo sabe inmigración norteamericana y las consecuencias se están viendo: Colombia es uno de los países a los que menos visas se le asignan y cuando un muchacho dura sospechosamente varios meses en tal nación, se le restringe la visa tanto a el como a todo su núcleo familiar.

Y hay otro problema: hasta hace algunos meses eran pocos los colombianos que llegaban a México buscando entrar a E.E.U.U. pero, actualmente, decenas de miles de compatriotas están en El Paso y otros lugares límítrofes junto a venezolanos, cubanos, haitianos, africanos, etc., tratando de pasar la frontera.

Crece agudamente otro “dolor de cabeza” sin solución.