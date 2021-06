Cursa en el Congreso un proyecto de Ley para reformar las funciones de la Procuraduría General de la Nación, órgano que controla y vigila la conducta oficial de los funcionarios estatales.

La procuradora, Margarita Cabello, con voz angustiosa pedía por radioemisoras que urgentemente se aprobara tal reforma so pena de que prescribieran numerosas investigaciones seguidas contra funcionarios públicos y quedaran impunes muchas conductas lesivas de los intereses nacionales.

Doctora Cabello, si prescriben no será porque no se apruebe la mentada reforma sino por la inoperancia de la Procuraduría.

Reclamaba, además, que fuera raudamente aprobado el otorgamiento de funciones judiciales a la Procuraduría para cumplir una sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Señora procuradora, tal sentencia resalta que quienes vigilan y controlan el proceder de los funcionarios públicos no pueden ser a la vez, sus jueces; una cosa es vigilar y otra, ser juez. Que habilidosamente solucionen el problema volviendo juez a la Procuraduría es distinto, pero no es lo mejor.

¿Es inteligente que la Procuraduría controle, vigile y a la vez sea juez? Eso es parte de un agudo y no resuelto debate jurídico pues atenta contra la división de poderes que debe haber en un Estado Nación democrático en el que una rama legisla, otra gobierna, y la tercera es juez; ninguna debe invadir el campo de las otras.

En Colombia, la invasión de funciones del Ejecutivo en la Rama Jurisdiccional ha ganado espacio. Hace unos 10 años, cuando se debatía la expedición del Código General del Proceso, estudiosos del Derecho pidieron que no se les diera facultades y funciones de Juez a la Superintendencia de Sociedades y a la de Industria y Comercio. Entonces el ministro de Justicia informó que el gobierno de Juan Manuel Santos no impulsaría la expedición de tal Código, si no se les daba funciones judiciales a dichas Superintendencias. En ese entonces esa medida de fuerza campeó. En nuestros días, busca el gobierno Duque darle otro pisotón al Derecho.