Desde hace algunos meses se ofrece en las librerías “El país que viví”, libro de memorias escrito por Horacio Serpa, en el que este santandereano que dedicó cerca de cincuenta años a la actividad política, narra los recuerdos y vivencias de su infancia, su vida de estudiante y los acontecimientos más relevantes del medio siglo en que fue protagonista de la vida política regional y nacional, haciendo reflexiones sobre sus experiencias y los momentos amargos pasados como candidato presidencial, en especial en 2006.

En las páginas en que narra su paso por el escenario politico nacional, es perceptible el testimonio de que muchas veces en Colombia triunfa en los comicios para seleccionar Presidente el candidato más ducho en hacer mañosas campañas en las que borbota la falta de transparencia, las manipulaciones, el uso abusivo del poder, las cartas marcadas, el desequilibrio y falta de ética en la información periodística, la desatención cívica sobre la manera como se cumplen los procesos electorales, excesos, atropellos, irregularidades, adhesiones sin principios, el apoyo velado de delincuentes, políticos corruptos, personajes desleales, alcaldes y gobernadores inescrupulosos, todo en aras de acrecer el número de votantes y lograr mayorias.

Me impresionaron los apartes en que narra sus relaciones con Ernesto Samper pues yo, como gran numero de colombianos, consideré durante las últimas décadas que las relaciones entre ambos fueron sólidas como una roca de granito y encontré confesiones sobre la falta de sinceridad y lealtad de aquel que siendo Presidente de la República mucho recibió de quien fue su fiel y sincero ministro; me percaté que Samper no fue noble con quien sacrificó su futuro político por luchar a brazo partido para mantenerlo en el Solio de Bolívar.

Comparto los juicios que hace sobre Andrés Pastrana, uno de los políticos colombianos más insustanciales de los siglos XX y XXI.

Leer las memorias de Horacio Serpa fue un ejercicio útil, más en esta coyuntura; en sus páginas no encontré revanchismo, ni apreciaciones con sabor de venganza.