Las tropelías contra los indígenas

El oprobioso atropello de una niña indígena, hecho del que se acusa a miembros del Ejército y la denuncia de la ocurrencia de otros actos del mismo tipo, hicieron que la opinión pública reaccionara pero quizás orientada más por la protección de la niñez y del género femenino que por otra razón.

Ello es parte de una terrible realidad que hemos protagonizado los americanos y los europeos: la inenarrable y continua persecución de que ha sido víctima la raza aborigen desde que llegaron a nuestro continente los navegantes enviados por la Corona de Castilla, en 1.492. Durante 528 años, permanentemente, en nombre de la cultura occidental, despóticamente, se les ha perseguido con ansias de su eliminación sistemática y, para ello, se les ha sometido a todo tipo de ignominias, deshonras, vejaciones.

Mucho se ha publicitado la persecución del pueblo judío por la Alemania nazi en la primera mitad del siglo XX, holocausto hecho invocando la supremacía del hombre ario europeo. Tal atropello, de dimensión vergonzosa, duró menos de 30 años; los indígenas han soportado, continuamente, más de 500 años de políticas de exterminio.

En la historia humana ha habido muchos episodios apocalípticos tratando arrasar a razas consideradas, en determinado momento histórico, inferiores. ¿Inferiores a qué? ¿Acaso a la capacidad de exterminio de quiénes dicen representar a la “civilización”?

Los aborígenes u “hombres rojos” (como se les conoció inicialmente en España) no fueron considerados humanos, se afirmó que no tenían alma, los esclavizaron, vejaron, no era delito matarlos, someterlos, atropellarlos, les quitaron sus tierras, sus riquezas, en nombre de una fe religiosa les raparon sus creencias y les impusieron valores extraños a ellos.

Durante medio milenio violar niñas y mujeres indígenas ha sido válido y nosotros, los mestizos, dándonos ínfulas de ser descendientes de arios (que no lo somos), por acción o por omisión, hemos protagonizado actos terribles contra los aborígenes. Inmensa deuda histórica tenemos con tan hermosa raza.