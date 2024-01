Mientras los gobernantes de los cuatro municipios que conforman el área metropolitana de Bucaramanga se posesionan y pasan el umbral que los separa del hecho de haber sido electos para comenzar a ser mandatarios en ejercicio y, a demostrarle a propios y extraños que si saben gobernar, quienes viven en Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta padecen a diario las torpes decisiones administrativas de aquellos que en las últimas décadas habiendo llegado a tales cargos, demostraron plenamente que fueron malos administradores de la cosa pública.

En los últimos años los cuatro municipios citados, por falta de visión y lucidez de quienes han sido sus mandatarios, han perdido espacio e importancia y sus problemas han crecido en forma impactante. Recorrer sus áreas urbanas, analizar sus problemas y necesidades, es percetarse de lo mal administrados que ellos han sido.

La región no puede seguir cediendo espacio por tener Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta alcaldes y órganos de administración municipal romos, de limitada visión parroquial. El momento histórico exige que las cosas cambien, que las voces que tienen mejor visión del futuro y propenden por la integración como región, tengan audiencia y comencemos a salir del atraso en que estamos.

Es necesario que los cuatro municipios den un salto adelante, quiéranlo o no quienes se han beneficiado del caos en que ellos están. El cuatrienio que administrativamente acaba de terminar en Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta, no puede volver a repetirse. Errores, decisiones gubernamentales miopes, tropiezos, abulia administrativa, actos de corrupción, etc., son el legado que dejan quienes fueron sus administradores.

Mientras quienes gobiernen cada municipio sigan remando contra la corriente de la historia y no impulsen la integración de la región, seguiremos condenados al atraso. El paso de los días dirá si quienes pomposamente se acaban de posesionar como alcaldes merecen tal nombre y la gratitud de la ciudadanía, o solo son otro ejemplo de malas decisiones del electorado al haberlos convertido en mandatarios de municipios que requerían ser gobernados por personas con más visión, que les abrieran horizontes más optimistas y prometedores.

Por sus obras y ejecutorias sabremos si quienes fueron electos merecían o no gobernarnos; una cosa es ganar unas elecciones y otra, distinta, es gobernar.