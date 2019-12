En 1948, días después del 9 de abril, habilidosamente se difundió la aseveración de que la Unión Soviética había planeado el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y de los hechos sangrientos que luego hubo en Bogotá y en muchos otros lugares del país. La prensa, en ese entonces, sirvió de amplificador de tal especie, muchos creyeron tal cuento y se rompieron relaciones diplomáticas con Moscú.

El paso del tiempo demostró que, como dicen hoy, eso fue un ‘falso positivo’, una pantomima.

Ahora, 71 años después, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien vive fuera de foco y reiteradamente demuestra no entender la realidad de muchas de las cosas que suceden, difundió la especie de que el gran malestar social que hay con el Gobierno está estimulado por Rusia y Venezuela.

No señora Vicepresidenta. No busque el ahogado río arriba. La gigantesca inconformidad social que se está pronunciando en las calles desde hace un mes es un rechazo a la política económica del gobierno Duque que profundiza la concentración de los ingresos en muy pocas manos, la flexibilización laboral, el aumento de las exenciones y los subsidios de los más adinerados, que busca deteriorar más los regímenes pensionales, que está fracturando las políticas culturales, que está asfixiando a los jóvenes, robándoles la esperanza y cerrándoles las puertas de la inclusión económica y social.

Señora Vicepresidenta, las expresiones de rechazo no vienen de Rusia ni de Venezuela, nacen en nuestra clase media, son multiculturales, son multiétnicas. Y entienda algo que el establecimiento no ha comprendido: los manifestantes sí saben por qué razones protestan, y ellas son muchas, grandes, pues en el país hay bastantes sectores que llevan décadas acumulando inconformidad. Señora Vicepresidenta, los reclamos ciudadanos son razonables, lo que hay se llama crisis social y el Gobierno del que usted forma parte le está dando un tratamiento policivo. Están fuera de foco, su brújula no tiene norte.