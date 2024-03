Compartir

“Quien no cambia con el cambio, lo cambia el cambio”; esta frase toma cada vez más fuerza en la medida que aumenta la presión de las técnicas computacionales, pues ahora con el tema de la inteligencia artificial los cambios sociales que se han producido son cada vez mayores y lo que es más grave, cada vez más rápidos. El problema es que nuestros modelos educativos aún tienen procesos que corresponden a tiempos superados, lo cual hace que estos no fluyan con la celeridad que la civilización impone. Nos cuestionamos si estamos capacitando a nuestras juventudes para que puedan enfrentarse al nuevo modelo de emprendimiento y desarrollo; desafortunadamente, en la mayoría de los casos, la respuesta es no, pues nuestro modelo educativo lleva un retraso de tal magnitud que parece que estuviéramos preparando personal para un pasado inexistente y no para un futuro prometedor. Aquí debemos tener en cuenta que las máquinas ya desplazaron a los humanos, en las tareas que implican un esfuerzo físico a base de simple fuerza o destreza, sino vemos cómo los robots se están encargando de buena parte del ensamble de vehículos, solo para mostrar un ejemplo, sino ha empezado a desarrollarse la inteligencia artificial (IA) o computacional, que no es cosa diferente a las aproximaciones que las máquinas electrónicas de última generación empiezan a tener a cierto grado de inteligencia, empezando a desplazar a los seres humanos en algunas de sus tareas intelectuales o de ingenio. Por eso se dice, con fundada razón, que el 50% de los puestos de trabajo actuales, desarrollados por humanos, desaparecerán antes de llegar al año 2030 y preocupa que una persona que nació después del 2000 estará entrando apenas al mercado laboral intentando encontrar fuentes de trabajo. Eso no lo entiende nuestro sistema educativo, pues una mirada al modelo de enseñanza nos permite visualizar cómo este se niega a cambiar y continuamos preparando jóvenes para un modelo social que está desapareciendo; por eso los jóvenes deben entender lo que está sucediendo y reclamar el cambio que se necesita, pues el futuro estará lleno de oportunidades, pero se requiere tener la capacidad de reconocerlas y aprovecharlas porque de lo contrario serán parte de una generación fracasada, como ya se está previendo.