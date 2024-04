Respeto con las obras públicas

Opinión de Eduardo Pilonieta Pinilla.

Hay cosas que al ciudadano desprevenido le cuesta trabajo entender y es el caso de la construcción de las dobles calzadas en las carreteras pues con frecuencia se observa que, estando totalmente terminadas, no se dan al servicio y eso es lo que quisiéramos entender, es decir, por qué pasa eso.

Conocemos dos casos aún vigentes: primero, la doble calzada de Lebrija a Portugal y segundo, la doble calzada de un tramo entre Cúcuta y Pamplona.

Al transitar por esas vías y al hacerlo por la carretera original se puede observar cómo paralelamente se encuentran las obras de las dobles calzadas en construcción y eso es lo normal; lo que resulta absurdo es ver cómo ya estando construido el doble carril, debidamente pavimentado con las marcaciones en el piso y con plena señalización, no se utiliza, pues no se permite su tránsito por hallarse obstruido por los famosos maletines plásticos y aquí es donde no podemos entender qué estarán esperando para darlo al servicio.

En Bucaramanga sucedió hace algunos años que una parte de la paralela de la autopista Floridablanca-Bucaramanga estaba plenamente terminada pero no se habilitaba su tránsito porque supuestamente el funcionario encargado de inaugurarla no había tenido el tiempo para hacerlo, lo cual motivó que los usuarios del servicio se la tomaran a la brava y empezaran a usarla retirando los famosos maletines y habilitando el tránsito por el carril ya construido.

Consideramos que los trámites burocráticos no pueden continuar siendo un obstáculo para el aprovechamiento de la modernización de las vías públicas y en general de las obras públicas que se emprenden.

Tampoco podemos entender cómo manejan estos contratos porque con frecuencia vemos que los mismos no se cumplen dentro del término establecido, sin que esto tenga ninguna consecuencia; veamos el caso del “Paseo España”, que debió entregarse hace un año y apenas lleva el 40 % de la ejecución, aunque el desorden que allí organizaron sí está en el 100 % porque rompieron todas las calles y así las dejaron sin que pase absolutamente nada y sin que al gobierno que contrata estas obras le interese el bienestar de los afectados por las mismas, ni el perjuicio económico para los negocios afectados por ellas.

Será muy difícil pedir a los gobiernos algo de respeto para con los ciudadanos.