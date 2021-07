El extinto magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, en un tema de alimentos dijo: “... este Tribunal no puede obligar a un padre a que quiera a sus hijos, pero sí puede obligarlo a que se comporte como si los quisiera”.

En nuestra cultura es usual el considerar que la maternidad y la crianza de los hijos es problema de las madres careciendo de una legislación efectiva que obligara al cumplimiento de las cuotas alimentarias que corresponden a cada cónyuge.

Para subsanar esta deficiencia se acaba de aprobar la Ley 2097 del 2 de julio por medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, REDAM, que busca controlar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

La importancia de esta norma se fundamenta en las consecuencias que traerá para el deudor moroso inserto en esta lista; veamos: no podrá contratar con el Estado ni él como persona natural ni las personas jurídicas que represente; no se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular; no podrá firmar escrituras de bienes e inmuebles sujetos a registro; no podrá acceder a créditos o a sus renovaciones con el sector financiero bancario; no podrá salir del país ni efectuar trámites migratorios y finalmente, el cónyuge cumplido no requerirá permiso del moroso para sacar del país a los hijos comunes.

A esta lista se llega a partir de la tercera cuota mensual en mora, sucesivas o no y la inscripción deberá ser ordenada por un juez o por un funcionario del bienestar familiar, respetando el debido derecho a la defensa.

El deudor moroso, una vez cumpla con las obligaciones poniéndose al día con su deuda alimentaria, podrá solicitar que su nombre se excluya de la lista para quedar habilitado nuevamente.

Lo anterior significa que de ahora en adelante cada vez que vayamos por ejemplo a firmar una escritura, deberemos acreditar la certificación de no estar inscrito en el REDAM, agregándole un trámite más a nuestra burocratitis crónica, solo que con una razón válida para ello.

Esto hará que los padres se porten como si realmente quisieran a sus hijos.