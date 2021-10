Abolieron las normas de tránsito

Las actitudes sociales contrarias a las normas establecidas, cuando son toleradas, terminan convirtiéndose en costumbres y éstas en caos como lo estamos viviendo en el Área Metropolitana de Bucaramanga.

Lo decimos porque los motociclistas acabaron por abolir las normas de tránsito y ahora hacen lo que les da la gana, cuando y como les da la gana, pues las autoridades encargadas de manejar el tema solo están interesadas en revisarles los papeles que deben portar porque parece que esa actividad es la que más les reporta utilidades a quienes la ejecutan.

Son escasos los motociclistas que respetan los semáforos, el sentido de las vías y los sitios de parqueo; pareciera que todos los demás están exentos de estos reglamentos y entonces campean a sus anchas por toda la ciudad haciendo toda clase de maromas; la única que no pueden hacer es la de pasar por encima de los vehículos, no porque no quieran hacerlo sino porque las máquinas no se lo permiten.

También han aprendido, seguramente de la famosa primera línea, que convirtiendo cada situación en una asonada obligan a todo el mundo a someterse a su voluntad, pues así lo establecen los derechos humanos unidireccionales que hoy hacen carrera en este país.

Además, no se les puede decir absolutamente nada porque entonces se les dispara su santa ira y nos llenan de tales improperios que hacen temblar a nuestros ascendentes y descendientes hasta por lo menos 5 grados de consanguinidad.

Y la policía en una curva pidiendo papeles, pues ellos saben que es tan buen negocio hacerlo ya que un SOAT vale el 80% de un salario mínimo y la técnico- mecánica cuesta el otro 20%, lo cual contribuye a que evadan estas obligaciones pues con 100 lucas pueden arreglarlo todo sin tanto problema.

Total, amable lector, acostúmbrese porque en muy pocos meses será más fluido el tráfico en Calcuta que en esta ciudad donde solo hace falta que las vacas se atraviesen en las vías pues las autoridades están todas enredadas en el hilo de esa politiquería barata que facilita el estado de cosas en que estamos sumidos.