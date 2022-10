Congreso de maestros para maestros

La postpandemia creó una serie de desafíos en materia de educación que deben ser abordados directamente por quienes manejan el noble ejercicio de enseñar si queremos un país mejor capacitado.

En desarrollo de esta premisa, la Escuela Normal Superior de Bucaramanga está celebrando el “XI Congreso Internacional de Filosofía y Pedagogía Jorge Alberto Deháquiz Mejía”, diseñado como un espacio para la reflexión sobre los efectos de la pandemia en materia de educación en temas como: las consecuencias mentales del modelo educativo adoptado durante la crisis, el atraso en el proceso de lectura y escritura que éste produjo, el efecto del escaso desarrollo del pensamiento matemático como consecuencia del modelo adoptado, las posibilidades y peligros del desarrollo tecnológico en la generación digital, entre otros.

Dentro de las justificaciones de este Congreso se dijo “Hoy el conocimiento se multiplica aceleradamente, pero su comprensión puede ser errónea, surgen entonces cegueras en el conocimiento a partir de los paradigmas que intentan desentrañarlo, pero también, a partir de los procesos mentales, intelectuales y de racionalidad que no se promueven en la escuela; el conocimiento a enseñar también puede ser poco pertinente si no se abordan los contextos globales, su carácter multidimensional, su complejidad, si no se desarrolla la inteligencia general, si se continúa rindiendo culto a la especialidad de las disciplinas, si no se abordan los problemas esenciales, si no se suprime la falsa racionalidad para dar paso al estudio de los auténticos problemas que resultan cruciales para el desarrollo de todos los pueblos”.

El evento exalta el liderazgo del profesor Jorge Alberto Deháquiz Mejía, cuyo retrato queda manifiesto en la resolución 062 de 28/09/2022 de la Asamblea Departamental que en homenaje póstumo lo describe como “...comprometido con la educación de los jóvenes normalistas se propuso estimular en ellos el ejercicio de su racionalidad y la toma de decisiones por si mismos frente a cada circunstancia que les propicia la realidad actual, tan llena de incertidumbres.”, es decir, se propuso “... conducirlos a la búsqueda de la autonomía yendo más allá de las acciones en el aula, que se caracterizaron siempre por estimular el pensamiento crítico”.

Cabe resaltar cómo este centro educativo se preocupa por desarrollar una educación donde priman los valores morales sobre los materiales.