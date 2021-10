Donde haya queso, no mandéis gatos

Por estos días salió a la luz la terna de candidatos seleccionados para elegir a quien debe desempeñar el cargo de Contralor Municipal y ello nos llevó a indagar cuál es su función, habiendo encontrado este comentario: “Examina las cuentas a fin de velar por la legalidad de los ingresos, gastos e integridad del patrimonio estatal. Juzga las cuentas de las personas o funcionarios que tienen a su cargo fondos o bienes públicos, con el objeto de hacer efectiva su responsabilidad”.

Esto nos trajo a la memoria el famoso poema de Rafael Pombo, El Gato Guardián, cuyo texto literal dice: “Un campesino que en su alacena/guardaba un queso de nochebuena/oyó un ruidito ratoncillesco/por los contornos de su refresco./Y pronto pronto, como hombre listo/que nadie pesca de desprovisto/ trájose al gato, para que en vela,/ le hiciese al pillo la centinela./E hízola el gato con tal suceso/que ambos marcharon: ratón y queso”.

No nos cabe duda sobre la ineficacia de ese tipo de ...ías en Colombia, pues muy poco se ven los reales resultados de su actuar; consideramos que de no elegir correctamente, llevaremos a ella más que un vigilante, un auténtico cómplice que solo verá las malas actuaciones de sus enemigos políticos o de todos aquellos que no acepten las condiciones que le imponga el investigador y de ahí el desprestigio en que estas instituciones han caído.

La sensación que nos asiste es que podemos llegar al absurdo de legalizar la corrupción, por lo cual la casta política puede estar tremendamente interesada en que se nombre uno de los suyos, pues ello les garantizará el anhelado acceso al erario que es un bocado de cardenal para quienes tienen que recobrar los dineros que gastaron para llegar a donde están.

Mientras tanto, las fuerzas vivas de la colectividad, término indefinido que cubre a todos sin especificar a nadie, permanecen impávidas mirando cómo se pueden llegar a entronizar modelos de administración que solo respondan a los hilos que manejan la corrupción.

¿Dónde estarán los gremios que pudiendo ver, no quieren hacerlo?

“Gobiernos dignos y timoratos donde haya queso no mandéis gatos”.