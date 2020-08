Es hora de reactivarse

No deja de producir angustia ver como el esfuerzo de tantas gentes para lograr el desarrollo de un pueblo termina sin pena ni gloria y sobre todo sin que se vea mayor preocupación en sus autoridades.

Fuimos testigos del pujante crecimiento de Zapatoca que se desarrolló como una sociedad turística, pues los habitantes no tenían, ni tienen aún, otra manera de ganarse el sustento que aprovechando la belleza natural de su entorno para invitar a las gentes a gastar su dinero como lo hace desprevenidamente el viajante feliz.

Así nacieron muchos negocios de fin de semana, llegándose incluso a tener 25 sitios donde alojarse y 30 más dónde comer y a la par algunos comercios de suvenires que solo crecen a la sombra de los caminantes, pues sus naturales nunca compran recuerdos de su propio pueblo.

Además, se había vuelto refugio de muchas personas que acudían a ella tratando de encontrar el sosiego que les niegan las grandes ciudades.

Todo iba a pedir de boca hasta el 27 de marzo cuando empezó la incertidumbre colectiva por el coronavirus y entonces, como por arte de magia todas esas ilusiones desaparecieron y los negocios que con tanto entusiasmo se habían establecido tuvieron que cerrar las puertas pues las autoridades clausuraron el pueblo y todo lo construido cayó como un castillo de naipes dejando a los ilusos que creían en su pueblo, simplemente como dicen por ahí, colgados de la brocha.

Lastimosamente, quienes tienen que tomar las medidas del caso no sufren consecuencia alguna pues al fin y al cabo viven de un sueldo y ése, con pandemia o sin pandemia, lo reciben puntualmente, lo cual los hace, sentimos nosotros, incapaces de entender la desazón de quiénes ven perder, primero sus ahorros y luego su capital de trabajo.

Entendemos que es una situación de emergencia, eso es claro; pero no se puede sacrificar a un pueblo simplemente negándole el oxígeno del cual vive; existen otros sitios turísticos en donde por lo menos están intentando reactivarse en un proceso que sabemos lento pero que si no se empieza a implementar ahora mismo no terminará jamás.