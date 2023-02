No nos cansaremos de insistir que el tema de todas las reformas que plantea el nuevo gobierno y que han creado las incertidumbres que nos aquejan, no serán responsabilidad absoluta del Presidente, que solo propone, sino de nuestros Senadores y Representantes a la Cámara que al final actuarán, por lo menos ese es el engaño en que nos tienen, a nombre de todos los santandereanos que los elegimos.

El problema es que este esquema se repite en cada departamento, por lo que el legislativo terminará siendo el responsable de todo lo que llegará a suceder en este país en los próximos años.

Desde luego que el ejecutivo tiene esto perfectamente claro y sabe con exactitud que con un poco de mermelada logrará las mayorías necesarias para que todo lo propuesto se acepte a pupitrazo limpio, luego de dar unos remedos de debate para dar la apariencia de legalidad al sainete legislativo nacional.

Quienes culpan al presidente están equivocados; él solamente propone cuando, lo reiteramos, los verdaderos artífices serán los parlamentarios pues al final ellos serán los que aprueben las leyes que nos van a regir a partir de su aprobación.

Lo curioso es que ninguno de los honorables congresistas de nuestro departamento, que son nuevos en su inmensa mayoría y que se vendieron a los electores como gestores del cambio, han abierto la boca para definir su posición frente a los temas que serán sometidos a su debate y aprobación.

Que no lo hagan los cuatro veteranos elegidos en Santander es normal, es su costumbre no hacerlo; pero que los nuevos congresistas, que tienen una representación significativa no lo hagan, huele a raro y eso, lo sentimos, se puede deber a una espantosa cobardía, o una complicidad absoluta o a una enmermelada que no les permite abrir la boca porque la tienen llena.

“El hombre propone y la mujer dispone”, es una máxima que aprendimos desde niños y será lo que nos va a pasar y sobre lo cual debemos tener plena conciencia de lo que se cierne sobre nosotros.

Las marchas anti reformas no deben ser contra Petro sino contra los parlamentarios colombianos que tendrán en sus manos y deberían tenerlo en su conciencia, el futuro de todos los ciudadanos.