“La apatía... es un estado de indiferencia, en el que un individuo no responde a aspectos de la vida emocional, social o física” según Wikipedia.

Traemos a colación este tema porque sentimos que ésta es una enfermedad social que se volvió epidemia en este país, en donde unos pocos son capaces de imponer sus caprichos sobre todos los demás que no reaccionamos ante nada y entonces se nos puede hacer lo que deseen, cuando lo deseen y como lo deseen.

Lo anterior, porque los colombianos confundimos política con politiquería y como ese es un asunto fangoso y podrido las personas resuelven no meterse en él y es así como una pequeña minoría se puede imponer sobre la inmensa mayoría.

Esa misma epidemia nos impide ver lo que nos está empezando a pasar y mucho menos entender que la amenaza es real, pues primero vimos lo que sucedió en Cuba y no protestamos porque no éramos cubanos; luego vino lo de Nicaragua y nadie dijo nada pues era un problema de ellos; luego sufrimos lo que está pasando en Venezuela y a pesar de ser testigos presenciales de ello, pensamos que ese es un problema de allá y guardamos silencio como si no quisiéramos entender; y ahora empieza a pasarnos a nosotros y todavía hay ingenuos que piensan que aquí será diferente y que no nos va a pasar lo que sucede en esos países vecinos.

En la Colombia de hoy se está castigando con nuevos impuestos a quienes son ciudadanos correctos, mientras se está favoreciendo a los hampones de todo tipo con indultos express, so pena de una paz nacional inentendible.

Se nos impuso una reforma tributaria que cuando la pensó el gobierno anterior casi acaban con el país, pero cuando la imponen ellos es un beneficio para la nación porque ahora si habrá plata para las obras sociales, como por ejemplo, la compra de unos aviones de guerra que consumirían mucho más del recaudo.

Y qué hacemos nosotros: nos quejamos continuamente en las reuniones de amigos y en los cafés, pero somos incapaces de hacer sentir a los responsables de estos atropellos nuestra absoluta inconformidad al respecto. Ese es el nocivo efecto de la apatitis crónica que nos afecta.