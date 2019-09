Un buen propósito se puede malograr por el equivocado manejo que se haga no solo de él sino de los de su entorno.

Que se derrote la corrupción a nivel municipal es un anhelo de todos los ciudadanos que desde hace mucho tiempo nos hemos sentido gobernados por un auténtico grupo de corruptos que creyeron que el erario público era la recompensa por haber sido elegidos.

No se necesita ser un genio para darnos cuenta que las licitaciones de un solo participante son el mecanismo que se utiliza para expropiar los dineros que los ciudadanos tenemos que pagar.

La administración actual, de fondo, erradicó el pésimo modelo de la cogobernación con los políticos de siempre, negándose a darles participación burocrática e implementando las licitaciones con proponentes múltiples, como es lo socialmente correcto.

No fue muy afortunada en la forma y de ahí se agarraron para darle al alcalde todo el garrote posible, hasta el extremo de obligarlo a renunciar para el beneplácito de los corruptos a quienes se les retiró el obstáculo que tenían para hacer sus picardías.

Con todo, aunque nadie es perfecto, debemos reconocerle al burgomaestre esa tarea titánica que despertó las iras de todos los afectados, llegándose incluso a batir auténticos records de la cosa pública cuando unas de las ...ias recibió una queja, la analizó, la investigó y sancionó en apenas unas horas, mientras en sus anaqueles existen multitudes de quejas que duermen allí el sueño de los justos.

Bucaramanga es testigo de que se puede, que quien lo intente paga un altísimo precio porque nadie que pierde un sucio privilegio lo acepta y que por la vía del voto es posible elegir un alcalde que no esté corrompido por las mañas politiqueras o que no pertenezca a las camarillas familiares que pretenden apoderarse no solo del municipio sino del departamento entero.

Si elegimos mal nos ira mal; una simple revisión de las hojas de vida de los candidatos nos permitirá precisar quiénes son y desde luego por quienes no debemos votar para que contribuyamos a la erradicación de esa corrupción que tanto daño nos hace.