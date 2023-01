La imprevisibilidad gubernamental

“Yo soy yo y mis circunstancias...” dijo José Ortega y Gasset y tiene razón, pues lo que nos sucede no depende de nuestro criterio y conducta sino también del ambiente en que nos desarrollamos.

En materia política nuestro accionar está enmarcado por: la forma como nos dirigen, las leyes que nos determinan y las personas que manejan el gobierno quienes definen los parámetros en que nos tenemos que mover y llegan a tener tal ascendencia que cualquier cosa que digan o hagan puede definir la vida nacional.

Actualmente está pasando en Colombia pues elegimos un gobernante que ofreció un cambio esperanzador, solo que una vez elegido no ha cumplido, pues lo primero que hizo fue aliarse con esa vieja casta política y mañosa que tanto daño nos ha hecho.

Lo curioso es que hasta ahora nada ha cambiado; el presidente está haciendo lo mismo que le criticó al gobierno anterior y mientras tanto nos está tramando con una serie de reformas que no tenía preparadas y ha creado circunstancias que hace que tengamos un porvenir impredecible, que nos impide saber a dónde nos va a llevar.

Las afirmaciones que hacen, más que una norma de conducta, empezaron a ser amenazas de un futuro que ha fracasado en aquellos países que lo han practicado.

Todo esto ha generado un ambiente en el cual el país ha detenido muchas de las actividades que pensaba realizar porque no hay claridad sobre el mañana, el que podemos intuir no será el mejor posible.

¿Qué va a pasar con la salud? El gobierno no lo sabe aún, tampoco qué sucederá con los contratos de trabajo y el sistema pensional colombiano, ya que a estas alturas del paseo no hay más que anuncios periodísticos que solo muestran un panorama desalentador para la clase productiva nacional que, así como pintan las cosas, lo pensarán muchas veces antes de arriesgarse a algo que no sabemos cómo va a terminar, pues prefieren esperar a ver qué sucede.

Así las cosas, si gobernaran más y twitearan menos, podríamos estar mejor de lo que estamos ahora, pues solo ha tenido la magia de convertir en impredecible el futuro y, por lo tanto, es un riesgo cualquier cosa que se intente hacer.