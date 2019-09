Bucaramanga pasó de ser un vividero encantador al insufrible caos actual que nos ha limitado de manera drástica, debido al incontrolable tráfico automotor.

A una ciudad diseñada para vivir en el siglo XIX la llenamos de los desarrollos propios del XXI y por eso, cuando de tener un vehículo era privilegio de los ricos, pasamos a la posibilidad de adquirirlo por todos, lo cual ha aumentado su número de manera tal, que ya no caben en las calles y como nadie renuncia a usar el suyo, la convertimos en una ciudad inviable sin que se vislumbre una solución a corto ni mediano plazo.

Además, hay dos factores que contribuyen al despelote en el que estamos: la falta de cultura ciudadana y la ausencia de autoridad capaz de restablecer el orden quebrantado.

Ponerse al volante de un vehículo en nuestro medio es sentirse el único humano con derecho a usar la vía y esto nos lleva a actuar sin pensar en los demás porque primero soy yo.

No más fijémonos en el comportamiento de los conductores en un atasco y notaremos como, en lugar de tener la paciencia necesaria para que este se desenvuelva naturalmente, nos apresuramos a pasar por encima de todos, agravando la situación y no digamos nada de las leyes del tránsito que si no vemos policías a la vista las violamos sin vergüenza alguna, con el argumento que hacerlo es viveza y no falta de sentido social.

El otro problema son las autoridades respectivas que literalmente han desaparecido de la regulación del tránsito y se han convertido en pescadores de ingenuos a quienes por cualquier bobada les hacen el parte respectivo o los inducen a pagar la mordida, pues es más barata y más rápida, porque cancelar un parte es toda una epopeya burocrática.

Vistas así las cosas, hay dos soluciones: zanahoria y garrote; por lo tanto eduquemos, hagamos campañas al respecto, enseñémosles a los conductores a ser socialmente decentes y si no, usemos los medios electrónicos, fotomultas, que ellas no se dejan sobornar; enseñemos con dolor aplicando la otrora exitosa fórmula: la letra con sangre entra.