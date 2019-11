La zanganocracia parlamentaria

Los colombianos nos damos el lujo de tener uno de los Congresos más grandes, más costosos y más inútiles del mundo.

Cuando se analiza cuál es la verdadera función de la rama legislativa, la impresión que causa es bien desagradable; primero, porque se ha llenado de oportunistas que llegan para simplemente pelechar; segundo, porque no es mucho lo que trabajan, y tercero, porque una inmensa cantidad de colombianos no nos sentimos representados por quienes solo se representan a sí mismos y por ende su utilidad social deja mucho que desear.

En Facebook corre publicado un interesante meme cuyo texto literal dice: “Les voy a amargar el rato. Miren la “actividad” de un congresista: 1. Gana 42 salarios mínimos, 2. Trabaja 12 días y le pagan 30; 3. Trabaja 7 meses y le pagan 12; 4. Si no asiste al trabajo, no pasa nada; 5. Le pagan el apartamento en Bogotá; 6. Le pagan los escoltas; 7. Le pagan el vehículo y si quiere, no lo devuelve; 8. Le pagan la gasolina; 9. Le pagan el celular; 10. Le pagan la comida; 11. Dispone de 50 salarios mínimos para contratar “asesores”; 12. Le pagan una prima técnica; 13. Le pagan primas en junio y en diciembre; 14. Le pagan primas de antigüedad; 15. Se pensiona con 28 millones; 16. Le dan 8 tiquetes de avión por mes; 17. Tiene inmunidad e impunidad; 18. Si lo ponen preso, paga la condena en casa; 19. Se puede reelegir indefinidamente; 20. Hace leyes para él y para sus amigos”.

Actualmente tenemos 108 senadores: 100 elegidos por circunscripción nacional, 2 por la circunscripción especial indígena, 1 el segundo en las elecciones presidenciales, 5 señores de las Farc, y 172 representantes: 161 por circunscripción territorial, 2 representantes de las comunidades afroamericanas, 1 de los colombianos en el exterior, 1 por las comunidades indígenas, 1 por el candidato vicepresidencial derrotado y 5 señores de las Farc que llegaron a las dos cámaras como un reconocimiento por los crímenes que cometieron y cuya impunidad les fue garantizada; de modo que multiplique y verá cuanto nos cuesta esa zanganocracia parlamentaria.