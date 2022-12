Es la costumbre que el cambio de año sirva para hacer balances vitales, replantear objetivos y aspirar a que el nuevo ciclo que se inicia sea mucho mejor que el que termina lo cual trae algo de sosiego espiritual, aunque todo sea flor de un día.

Lo decimos porque la verdad nada cambia de un año para el otro, excepto las normas legales y las determinaciones que adoptan aquellos a los cuales nos debemos, situaciones que bien podrían darse en cualquier momento del resto del año que empieza como nuevo el 1º. de enero.

Lo bueno es que soñar continúa siendo muy barato y al gobierno no se le ha ocurrido ponerle el impuesto del IVA y eso nos permite, por lo menos, recuperar el entusiasmo gastado a lo largo del año que termina que para muchos duele, mientras otros se alegran.

Este es el efecto moral de este tipo de festividades; además juntando el 24 de diciembre con el 6 de enero se forma, para este año, una secuencia de dos semanas de fiestas y reuniones familiares que sirven además para reafirmar los vínculos afectivos que nos unen.

El 10 de enero volveremos a la realidad y entonces veremos como nada cambia; los colombianos nos reencontrarnos nuevamente con esa realidad que existía antes de las fiestas y que en muchas ocasiones es la misma, pero agravada por la gentileza del Estado que nos regaló un poco más de impuestos y además continúa lanzando afirmaciones sobre cambios en los cuales casi siempre terminaremos perdiendo todos, pues se generan expectativas desestimulantes que tanto daño le hacen a la realidad nacional.

El año que viene, al parecer, estará lleno de incertidumbre por lo cual lo mejor que podemos hacer es prever el futuro, volvernos austeros con el gasto y alistarnos para enfrentar lo peor pues de esa manera, si la realidad no resulta tan crítica como pareciera, no hemos perdido mayor cosa, mientras que si no nos preparamos adecuadamente, el golpe puede ser duro para quienes por la falta de previsión no vislumbraron el futuro.

Aun así, deseamos a todos un feliz Año Nuevo y aspiramos a que éste no sea un ciclo tan dramático como cuentan quienes entienden la realidad nacional.