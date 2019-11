La paciencia tiene un límite y la de los colombianos está llegando a su fin; ese es el mensaje que ayer el país entero le mandó al Presidente de la República para que tome las determinaciones necesarias para poner fin a la debacle existente en estas tierras, que nos está llevando a una situación insostenible, pues ya no aguantamos más.

Justificamos la protesta, pero enfáticamente rechazamos la violencia que se ha vuelto una constante en este tipo de movimientos sociales, pues ella no conduce a nada y los únicos que pierden son ciudadanos que no tienen que ver en el conflicto ni en la solución del mismo.

Es curioso que se protesta contra el Gobierno pero nada se diga de otros males que también nos están corroyendo, como la corrupción rampante, que al final termina siendo la causa de una buena parte de los problemas que nos aquejan.

La razón de esto es que hay un marcado tinte político en ella, promovido por una izquierda que no se resigna a verse separada del poder por la voluntad popular y que busca por todos los medios generar zozobra a fin de poder mostrar que el elegido actualmente le quedó grande el encargo que los colombianos le dimos.

La verdad es que habíamos esperado mucho más del gobierno de Duque y lo que vemos hasta ahora son medias tintas que hacen que el mismo no sea ni chicha ni limonada, empezando por la selección de ministros que parece asesorada por un enemigo; basta solo con mostrar el de Hacienda, que no encuentra más nada que hacer que gravarnos con impuestos; y vuelve a equivocarse cuando es designado para resolver un tema tan sensible como el de Santurbán, para hablar de problemas que nos afectan.

Y no digamos nada de la salud, ni de la justicia y de la ausencia del Estado para facilitar la actividad de los emprendedores y de aquellos que tratando de sobrevivir se tienen que enfrentar a una burocracia enquistada, que lejos de ayudar entorpece.

¿Oyó presidente?

Es el clamor de un pueblo que le pide que de verdad gobierne.