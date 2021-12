Se pudrió la sal

La descomposición social es producto de una caída constante de los valores humanos individuales que a partir de cierto momento inhiben la capacidad de asombro, lo cual hace que quienes la han convertido en un negocio individual terminen, con descaro, comportándose como si fueran personas honorablemente aceptadas.

La fractura social motivada por la falta de principios hace que las sociedades terminen acostumbrándose a que quienes las gobiernan sean personas poco honorables y que la realidad no sea una interrelación de seres civilizados, sino una red de complicidades encaminadas a volver comunes los actos inmorales o abiertamente ilegales.

Es usual entre nosotros que se afirme, sin escrúpulos, que lo importante de los gobernantes es que hagan cosas, sin importar que las utilicen para robar.

Esa forma de vida social termina volviéndose tan natural que incluso aceptamos, sin escrúpulos, que los manejos oficiales terminen en manos de personas altamente cuestionadas, cuando no simplemente condenadas por algún delito, sin que ni si quiera exista un rechazo, mínimamente moral, al respecto.

A esto se le llama acostumbrarnos a la corrupción que nosotros, además, la hemos incorporado como una cosa normal al quehacer cotidiano y por eso todos sabemos que no habrá contrato público, si no se le paga la mordida a la autoridad que lo otorga, que los pagadores no entregan los cheques correspondientes al pago de obras públicas si no les damos algo a cambio y que muchas cosas del sector público y también hasta del sector privado, no se logran si no hay corrupción de por medio.

Ahora, cuando los mismos que se comportan corruptamente son los que manejan el poder, cualquier asomo de cambio es imposible, pues nadie voluntariamente sacrifica una forma fácil de lograr ingresos.

Todo ello termina justificando “el todo vale”, que en Colombia se ha convertido en una manera de ser que define la conducta de la juventud que desde su infancia se desarrolla en ambientes de violencia, picardías y en general de condiciones en donde no existe justicia, se carece de posibilidades reales de subsistencia digna y se vive con la angustia del día a día y la incertidumbre de un futuro que continuará manejado por una clase política corrupta pero legitimada por la indiferencia ciudadana.