Somos uribistas y lo somos, pues en el momento que llegó a la presidencia estaba Colombia asediada por la guerrilla, que era un movimiento con la fuerza suficiente para tomarse el poder por la vía de las armas.

Lo sucedido, desde la óptica de un ciudadano desprevenido, es que el fracasado modelo de paz que intentó el presidente Pastrana impulsó la presidencia de Uribe y los subversivos no esperaban que este tuviera la real decisión de confrontarlos.

Si la guerrilla, en ese momento, hubiera tenido la inteligencia política necesaria, habría pactado siquiera una tregua y si el siguiente presidente hubiera sido otro, no nos cabe duda que el subsiguiente habría sido el Mono Jojoy.

Cuando llegó Uribe al poder en el 2002, los colombianos estábamos presos en las ciudades, la guerrilla cubría la mayoría de las regiones del país y el secuestro era su fuente indiscutible de financiación; al cabo del primer mandato ya se notaba hasta dónde había sido arrinconada y si hubiera habido un tercer período, la hubiese eliminado, con seguridad.

Si no hubiera sido así, no hubieran intentado esa negociación ventajosa que les regaló el Nobel de Paz y que al final no fue otra cosa que la oportunidad para pensionar a las altas jerarquías guerrilleras y renovar sus agotadas fuerzas; muestra de ello son las disidencias, la fuga de los cabecillas que ahora intentan rearmarse y el Tribunal de bolsillo creado para protegerse.

Eso es lo que no le perdonan a Uribe las izquierdas colombianas que tuvieron que presenciar cómo se les quemó el pan en la puerta del horno; esa es la razón por la cual pretenden cobrárselo llevándolo a la cárcel con la anuencia de una justicia politizada que se tomó el país por la vía de la descomposición judicial.

No nos parece razonable ni lógico que mientras todo se les perdona a los guerrilleros convertidos de criminales a padres de la patria, al que de verdad los enfrentó con decisión y coraje se le busque una excusa idiota para llevarlo a la cárcel, como lo han pretendido las izquierdas, los narcotraficantes y los guerrilleros colombianos.