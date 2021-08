Un nombramiento equivocado

Buscando en Wikipedia hallamos en la biografía de Karen Abudinen, actual ministra de las TIC, la siguiente perla: “...A pesar de no contar con experiencia en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones fue designada ministra de esta cartera siendo la principal responsable del plan de despliegue de las tecnológicas 5G en Colombia”.

Lo que la enciclopedia no dice es que también es ficha clave del clan político que domina la costa caribe y, por lo tanto, su nombramiento pareciera se hizo para pagar un favor o para pedir otro.

La ilustrada ministra trajo como su equipo de asesores a un grupo de personas costeñas y como el país se está enterando todas ellas formaron parte del combo que permitió que se metiera en el zambapalos en que actualmente se encuentra, todo por no ver, por no querer ver, o mejor por ver muy bien quién les convenía más desde el punto de vista contractual.

Oímos decir a un defensor de la encartada ministra que ella no podía dedicarse a revisar si las pólizas de garantía ofrecidas por el contratante eran válidas y en eso tiene razón; pero no estar pendiente de que se investigara el tema de manera correcta o el nombrar funcionarios que no ven o se hacen los ciegos sí es culpa absoluta de ella y por lo tanto, debe asumir la responsabilidad plena del asunto cuya única sanción será que quede como una funcionaria inepta para el cargo.

Eso pasa cuando los asuntos del Estado se manejan políticamente, pues no hay razón para nombrar en un puesto de tanta responsabilidad a una persona que desconoce el tema que va a manejar sobre todo en asuntos tan sensibles como son las tecnologías hoy cuando más se necesitan, pues sobre ellas descansa el plan educativo de un pueblo llevado a este extremo por el tema de la pandemia.

Consideramos que también hay culpa del gobierno incapaz de nombrar personas aptas en los cargos públicos, solo por estar tratando de pescar los votos de una región manejada a su antojo por un clan político específico.